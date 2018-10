Gestione Liguori: alla Turris per la stagione in corso

di Raffaella Ascione

Cominciano a trapelare indiscrezioni da Palazzo Baronale su quello che sarà il concreto orientamento del Consiglio Comunale che martedì si esprimerà sull'annosa questione Liguori. Confermata l'intenzione di procedere anzitutto all'annullamento della gara indetta lo scorso mese per l'affido temporaneo - della durata di 18 mesi - dell'impianto di viale Ungheria. Il secondo step sarà poi rappresentato dalla concessione dello stadio alla Turris Calcio Asd, fino al termine della stagione in corso. Poi, questo l'elemento aggiuntivo che non era emerso nel corso del confronto di martedì tra il sindaco Palomba ed una delegazione di tifosi, si procederà ad una nuova gara, questa volta per l'affido pluriennale del Liguori. Una concessione della durata di nove o dodici anni. Nella procedura - questa l'indiscrezione al momento trapelata - saranno poi determinanti gli interventi di carattere manutentivo e migliorativo apportati e da apportare all'impianto. Quelli su cui Colantonio ha particolarmente insistito negli utimi mesi e di cui - per le esigenze finora emerse - si è intanto fatto carico.

