Gironi:Turris e Portici con le laziali, il Savoia sfida il Palermo

di Raffaella Ascione

Sono stati ufficializzati dalla Lega Nazionale Dilettanti – in rigorosa diretta facebook – i nove gironi di serie D. Turris e Portici continuano a viaggiare a braccetto, stavolta nel girone G. corallini ed azzurri se la vedranno dunque con dieci laziali e sei sarde. Saranno dunque le uniche due compagini campane.



Il girone G: Academy Ladispoli, Aprilia Racing, Arzachena, Budoni, Cassino, Citta’ di Anagni, Lanusei, Latina, Muravera, Ostia Mare, Portici, Pro Calcio Tor Sapienza, Sassari Latte Dolce, Team Nuova Florida, Torres, Trastevere, Turris, Vis Artena.



Al Savoia è invece toccato il raggruppamento calabro-siciliano. L’undici di mister Parlato, che non ha mai nascosto sin dall’inizio le proprie ambizioni, dovrà dunque misurarsi con il Palermo, piombato tra i dilettanti dopo le note vicende estive. Insieme ai bianchi, anche le napoletane Giugliano e Nola, e gli irpini del San Tommaso.

Il girone I: Acireale, Biancavilla, Castrovillari, Cittanovese, Corigliano Calabro, Giugliano, Licata, Marina di Ragusa, Marsala, Acr Messina, Fc Messina, Nola, Palermo, Palmese, Roccella, Savoia, San Tommaso, Troina



Questione stadio Turris – Proprio mentre la Lnd ufficializzava la composizione dei gironi, altra grana in casa Turris in chiave stadio. Il Comune ha infatti disposto la chiusira del Liguori, con tanto di lucchetti ai cancelli dell'imp0ianto di viale Ungheria, di fatto inibito ai corallini. E dire che solo nella giornata di ieri c'era stato un incontro a Palazzo Baronale, cui ha partecipato la stessa Turris. Il club, evidenziato che lo stadio fosse ancora nella legittima disponibilità della Joga Pepito, aveva manifestato una significativa apertura nei confronti dell'Ente, dicendosi pronto a reperire altra struttura per gli allenamenti, a condizione che il Comune indicasse una scadenza precisa e tassativa - da mettere nero su bianco - per la riconsegna dell'impianto. Ed invece sono arrivati i lucchetti.



«Questa Amministrazione - ha dichiarato il sindaco Palomba in una nota ufficiale - ha provveduto per tempo, nei modi e nelle forme più opportune e consone, ma soprattutto secondo i dispositivi delle vigenti normative in materia, ad ottemperare agli impegni assunti, dando un preciso e chiaro indirizzo politico. Abbiamo, infatti, previsto ed approvato, in consiglio comunale, lo stanziamento di una cospicua somma economica, pari a circa un milione di euro, per la riqualificazione e l’efficientamento dell’intero impianto sportivo, a partire dal rifacimento del manto erboso sino all’installazione dei nuovi sediolini ed alla dotazione di un nuovo e migliore impianto di illuminazione. Senza contare gli altri importanti – e necessari – interventi strutturali, utili a rendere l’Amerigo Liguori uno stadio idoneo anche ai campionati professionistici di calcio. Attualmente lo stadio è in fase avanzata di lavori ed è assimilabile ad un autentico cantiere a cielo aperto, per il quale bisogna attenersi alle indicazioni tecniche individuate dai dirigenti e dagli esperti del nostro comune. Mi sembra ovvio, in una tale condizione, garantire innanzitutto la sicurezza e l’incolumità delle persone e dei giocatori, assumendo tutti i provvedimenti necessari. Apprendo, invece, dai giornali, con dispiacere, inutili provocazioni e una inutile strumentalizzazione – oltretutto non giustificata – considerato che tutti stiamo lavorando, con solerzia e rapidità, nell’ unico e comune intento di dotare la città di Torre del Greco di uno stadio che sia degno di tale nome ed agibile, in piena linea con le disposizioni normative».

© RIPRODUZIONE RISERVATA