Giugliano, Agovino esalta i suoi: «Gruppo eccezionale e molto duttile»

di Ferdinando Bocchetti

"Il Giugliano è una squadra composta da uomini veri. I ragazzi hanno reagito alla grande dopo qualche risultato non brillante e hanno dimostrato attaccamento alla maglia e al sottoscritto". Massimo Agovino, tecnico dei tigrotti, pone l'accento sul carattere dei suoi ragazzi a pochi giorni dalla trasferta di Roccella. "La squadra sta crescendo di gara in gara - aggiunge l'esperto trainer - C'è grande coesione nello spogliatoio. Lavoriamo sui principi di gioco: siamo duttili, aperti a tante soluzioni e moduli di gioco".



Nella vittoriosa gara interna con il San Tommaso, la squadra ha cambiato più volte modulo nel corso dei novanta minuti: "Siamo partiti con la difesa a tre. Poi siamo passati a quattro sulla linea difensiva, proponendoci con le tre punti ma difendendo con un 4-1-4-1". Una menzione speciale, per quel che concerne i singoli, va a Salvatore Micillo, ex Napoli, motorino del centrocampo impiegato nell'ultimo turno come esterno sinistro di difesa. "E' un giocatore che non conoscevo - sottolinea Agovino - Sta fornendo un contributo eccezionale".





© RIPRODUZIONE RISERVATA