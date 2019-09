Giugliano, caccia ai primi tre punti in trasferta. Mango: siamo carichi

di Ferdinando Bocchetti

A caccia dei primi tre punti in trasferta. Il Giugliano, reduce dalla scoppiettante vittoria interna con il San Tommaso, battuto con un perentorio 4-0, sarà di scena domani sul terreno del Roccella. Un impegno difficile, contro una formazione alla disperata ricerca della prima vittoria stagionale, ma comunque alla portata della compagine guidata da Massimo Agovino.



"Siamo in crescita - spiega il ds del Giugliano Francesco Mango - e giocheremo a viso aperto, come siamo abituati a fare, anche contro il Roccella. Finora in trasferta non abbia raccolto nulla, ma siamo carichi e pronti a sfatare questo tabù". Sul fronte strettamente tattico, Agovino non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi, soprattutto in riferimento all'assetto difensivo. Difesa a tre o quattro? Il trainer gialloblu deciderà nella mattinata di domani. In avanti, invece, confermato il tridente che ben ha impressionato contro il San Tommaso.





