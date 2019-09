Giugliano a caccia di riscatto: dopo i ko, arriva il Troina in casa

di Ferdinando Bocchetti

Il Giugliano a caccia del riscatto dopo la disfatta di Castrovillari. I tigrotti, alle prese con un un avvio di stagione alquanto tormentato, affronteranno domenica in casa il Troina, compagine siciliana neo promossa in serie D. Un match, il primo del campionato davanti al pubblico, che è già un banco di prova importante per gli uomini di Agovino.



«Abbiamo fiducia nell'operato del tecnico e siamo consci delle qualità dei ragazzi - spiega il diesse Franco Mango - La partenza non è stata esaltante, ma abbiamo tutto il tempo per rimetterci in carreggiata. Dobbiamo solo sbloccarci a livello mentale. La rosa è buona - aggiunge il dirigente del Giugliano - ed è stata costruita per disputare un campionato tranquillo. In questi momenti non bisogna farsi prendere dal nervosismo o demoralizzarsi. Ripeto: siamo appena all'inizio».



Giugliano-Troina si giocherà domenica, alle ore 15, allo stadio Vallefuoco di Mugnano. Il De Cristofaro di Giugliano sarà nuovamente agibile tra qualche settimana.

