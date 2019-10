Serie D, lutto a Giugliano: è morto il presidente Sestile

di Ferdinando Bocchetti

Il Giugliano calcio è in lutto. Èdi poco fa la notizia della morte del presidente Salvatore Sestile, da diversi anni a capo del sodalizio gialloblu. Il patron del Giugliano era malato da tempo, ma non ha mai smesso di seguire i suoi ragazzi. Pochi mesi fa la soddisfazione più grande: la vittoria nel campionato di Eccellenza e il ritorno in serie D.



Il Giugliano calcio ha già chiesto agli organi federali e alla Lega il rinvio della prossima gara di campionato. Domenica il Giugliano sarà opposto al Marina di Ragusa. Il match con ogni probabilità sarà rinviato a data da destinarsi. Cordoglio è stato espresso dai dirigenti del Giugliano.

