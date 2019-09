Giugliano, la dedica speciale: «Vicini al nostro diesse per il lutto»

di Ferdinando Bocchetti

Il primo punto in trasferta è stato raccolto sul campo (non facile) del Roccella. Il Giugliano di Massimo Agovino (nella foto), sceso in campo con il lutto al braccio per la prematura scomparsa della moglie del diesse Franco Mango, in Calabria ha confermato di essere sulla buona strada. Squadra compatta e ben organizzata. Dal reparto difensivo sono arrivate le note più positive.



«Abbiamo raccolto un punto su un campo difficile - spiega il tecnico Massimo Agovino - Il Roccella è una buona squadra, magari non eccelsa sotto il profilo tecnico, ma molto agguerrita e combattiva. Non tutti riusciranno a strappare punti sul loro campo». L'allenatore dei tigrotti si sofferma poi sull'aspetto psicologico: »In mattinata avevamo saputo del grave lutto che ha colpito il nostro direttore sportivo - aggiunge - Gli siamo vicini in questo momento di grande dolore. In campo, poi, abbiamo cercato di dare il massimo. Possiamo ritenerci soddisfatti sia della prestazione che del risultato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA