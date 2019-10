Giugliano, il fattore campo è l'arma in più: 4 vittorie su 4 gare

di Ferdinando Bocchetti

Quattro vittorie su altrettante gare disputate tra le mura amiche del Vallefuoco di Mugnano. Il fattore campo è l'arma in più del Giugliano di Massimo Agovino, che ieri ha liquidato senza troppi affanni (2-0 lo score finale) anche la Cittanovese. I tigrotti, con la vittoria di ieri, hanno fatto un importante balzo in avanti in classifica assestandosi nella parte medio alta della graduatoria del girone I.



Sugli scudi, nel match di ieri, il difensore Andrea Impagliazzo, l'esperto centrale acquistato in estate dalla società gialloblu. "Abbiamo sofferto all'inizio la velocità degli attaccanti della Cittanovese - spiega Impagliazzo - ma abbiamo retto l'urto e siamo venuti fuori alla distanza. In casa ci esprimiamo, grazie al sostegno del pubblico, su grandi livelli, ma ora di invertire la rotta anche in trasferta. Noi - aggiunge il difensore del Giugliano - ce la stiamo mettendo tutta. Forse soffriamo sui campi in erba naturale, ma questa non può essere un'alibi. Da domenica bisogna cambiare registro".

