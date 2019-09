Giugliano, che botta: Ribeiro fa crac e torna in Braasile per operarsi

di Ferdinando Bocchetti

È tornato in patria Gabriel Ribeiro, l'esterno d'attacco brasiliano ingaggiato pochi mesi fa dal Giugliano che ha rimediato la rottura del crociato. Il calciatore, infortunatosi durante il ritiro, di comune accordo con la società gialloblù, ha deciso di tornare in Brasile per operarsi e iniziare l'iter della riabilitazione.



Il Giugliano, intanto, prosegue la preparazione in vista della impegnativa trasferta di Marsala.



Ieri test amichevole con l'Equipe Campania, sconfitta per cinque a tre, con reti siglate da Di Girolamo, Alvino, De Vena, Liccardo e Bacio Terracino. Il tecnico Massimo Agovino sembra orientato a confermare gran parte dell'undici visto all'opera domenica scorsa nella vittoriosa sfida casalinga con il Troina.





© RIPRODUZIONE RISERVATA