Giugliano, addio al patron Sestile: Caffarelli, Apuzzo e migliaia di tifosi

di Ferdinando Bocchetti

In migliaia hanno partecipato stamani ai funerali di Salvatore Sestile, 53 anni, presidente del Giugliano calcio scomparso nella giornata di ieri. Le esequie sono state celebrate nel santuario dell'Annunziata. In prima fila i calciatori della compagine che milita nel campionato di serie D e le autorità cittadine.



«Salvatore lascia un vuoto e un ricordo grande in città - hanno detto i prelati intervenuti durante l'omelia - Il suo impegno è un esempio di attaccamento al territorio e alla comunità. Salvatore era un uomo che amava la sua città e che si è impegnato per renderla migliore, nell'ambito sportivo e non solo».



Numerosi i rappresentanti del panorama calcistico regionale presenti alla cerimonia religiosa. Tra loro l'ex azzurro Luigi Caffarelli, Ivan Faustinho, figlio del grande Canè, Ernesto Apuzzo, ex tecnico della Primavera del Napoli.



Il Giugliano, per volontà della famiglia Sestile, scenderà regolarmente in campo domani contro il Marina di Ragusa, gara valida per la sesta giornata del campionato di serie D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA