Giugliano, il presidente Sestile: «Stadio pronto a inizio novembre»

di Ferdinando Bocchetti

"La consegna dello stadio comunale di Giugliano avverrà entro la prima decade di novembre. Il Comune ci ha rassicurato in tal senso". A riferirlo è il neo presidente della compagine gialloblu, Gaetano Sestile, figlio del defunto patron. Il De Cristoforo è da tempo oggetto di lavori di restyling e doveva essere consegnato entro la fine di settembre. Il Giugliano, salvo sorprese, disputerà ancora un'altra gara allo stadio Vallefuoco di Mugnano, poi tornerà ad esibirsi nella struttura cittadina.



Domenica i tigrotti saranno di scena in trasferta, dove finora hanno raccolto soltanto un punto. L'avversario sarà il Biancavilla. "In casa stiamo facendo benissimo - spiega il tecnico Massimo Agovino - siamo in linea con i programmi societeri, ma potremmo fare anche di più. Dobbiamo invertire la rotta, cambiare mentalità e approccio alle gare in trasferta".

