Giugliano, Salvatore Sestile nuovo presidente al posto del defunto papà

di Ferdinando Bocchetti

Gaetano Sestile, figlio del defunto patron Salvatore, è il nuovo presidente del Giugliano. Il progetto per riportare il Giugliano in Lega Pro non si arresta e prosegue nel segno della famiglia Sestile. "Dopo tutto ciò che abbiamo vissuto in questi anni - spiega il neo presidente - i sacrifici fatti, le lacrime e il sangue per riportare il Giugliano in serie D non possiamo mollare. Il progetto c'è e va avanti". Resta invariato l'assetto dirigenziale con la conferma del Ds Franco Mango. I gialloblu, allenati dal tecnico Massimo Agovino, veleggiano attualmente al centro della classifica del girone I. I tigrotti, reduci dalla sconfitta patita sul campo del Messina, saranno chiamati a riscattarsi domenica nell'impegno casalingo con il Calcio Cittanovese.



