Giugliano, match-verità contro il San Tommaso

di Ferdinando Bocchetti

Un banco di prova fondamentale per il prosieguo della stagione. Il Giugliano, reduce dalla sconfitta sul campo del Marsala, sarà domani opposto al San Tommaso, squadra irpina che ha ben impressionato in questo avvio di campionato. I tigrotti, guidati in panchina da Massimo Agovino, hanno unico obiettivo: vincere per allontanare lo spettro della crisi. La società, almeno finora, ha blindato il trainer gialloblu, smentendo qualsiasi ipotesi di esonero.



«Stiamo lavorando bene e i risultati arriveranno - spiega il ds del Giugliano Franco Mango - Domani sfideremo una compagine ostica, che si è ben comportata in questo avvio di stagione. Siamo consci del nostro potenziale e, con l'aiuto del pubblico, siamo certi di poterci togliere molte soddisfazioni». Si giochera a Mugnano (ore 15), allo stadio Vallefuoco di via Di Vittorio. I padroni di casa scenderanno in campo con il collaudato 4-3-3. In attacco, salvo sorprese, spazio a De Vena, Alvino e Caso Naturale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA