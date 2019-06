Giugliano scatenato sul mercato: preso Alvino

di Ferdinando Bocchetti

Giugliano scatenato sul mercato. La società gialloblu, che nei giorni scorsi aveva ufficializzato gli acquisti di Ribeiro, Ianninim, Krivca e De Vena, si è assicurata anche le prestazioni di Francesco Alvino, ex calciatore del Savoia. Classe 1989, Alvino, originario di Maddaloni, ha avuto importanti esperienze in serie C con Marcianise, Ischia e Casertana, mentre in serie D, oltre che con il Savoia, ha indossato la maglia della Nocerina dove ha ricoperto il ruolo di mezz'ala destra. A Giugliano potrebbe essere utilizzato anche da esterno destro di centrocampo, il suo vecchio ruolo. Alvino è considerato un giocatore estremamente duttile sotto il profilo tattico.

