Nervi tesi in casa Giugliano, Sestile: «Dimostrino di meritare la maglia»

di Ferdinando Bocchetti

È già tempo di primi bilanci e polemiche in casa Giugliano. La pesante sconfitta (4-0), patita all'esordio in campionato sul terreno del Castrovillari, ha lasciato non pochi strascichi. Il presidente Salvatore Sestile, all'indomani della gara in casa dei calabresi, ha messo subito le cose in chiaro: «Sapevamo di dover affrontare un campionato difficile - dice il patron dei gialloblu - Il tecnico Agovino gode della mia massima fiducia e stima. Devo però porre l'accento - aggiunge il massimo dirigente del Giugliano - sulla sconcertante prestazione dei ragazzi. Dimostrino di meritare la maglia e la piazza di Giugliano. Entro la fine del mercato potremmo prendere decisioni drastiche».

