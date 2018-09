di Raffaella Ascione

La beffa matura proprio allo scadere, in pieno recupero. Una rete di Marsili, direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo, castiga un volenteroso e caparbio Gragnano, riuscito fino a quel momento nell'impresa di recuperare due reti al Taranto allo Iacovone.

Fulmineo il vantaggio dell'undici di Panarelli, che dopo appena due minuti si porta sull'1-0 con Lanzolla, che va di testa sugli sviluppi di un corner di Marsili. Il raddoppio arriva al 9': nulla può Sorrentino sulla gran botta di sinistro dell'esperto D'Agostino.

Il Gragnano riordina le idee senza perdere la testa ed al 21' si riporta in gara con un ispirato Poziello, che di testa, su assist di Talia, insacca alle spalle di Pellegrino. Il meritato pareggio al minuto 33: Poziello - ancora di testa, stavolta sugli sviluppi di un corner di Lopetrone - firma la sua personale doppietta e fa 2-2.

La ripresa scorre senza grossi sussulti, fino alla beffarda parabola su corner disegnata da Marsili in zona Cesarini.



La sconfitta costa cara al Gragnano, inchiodato al fondo della classifica a zero punti, a braccetto con il Pomigliano. Saranno proprio i granata, domenica prossima, a far visita ai ragazzi di Campana al San Michele.

Nel frattempo, interviene il presidente pastaio Vincenzo Martone a ribadire piena fiducia al tecnico. «Campana non si tocca. Non mi ha nemmeno sfiorato l'idea di metterlo in discussione».

