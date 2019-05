Gragnano, la salvezza passa per il playout di Nardò

di Raffaella Ascione

La salvezza passa adesso per la sfida playout del Giovanni Paolo II contro il Nardò. Questo il verdetto maturato al termine dell’ultima giornata di campionato per il Gragnano, che ha concluso la regular season al terzultimo posto.

Ai pastai non è dunque riuscita l’impresa della passata stagione, quando un manipolo di giovani tagliò il traguardo della salvezza diretta a dispetto delle previsioni iniziali. Quest’anno l’età media era decisamente più bassa rispetto al campionato scorso, senza contare le ulteriori difficoltà – evidenziate a più riprese dallo stesso tecnico Campana – con cui i gialloblù hanno dovuto fare i conti fin dalle battute iniziali della stagione.

Al Valleufoco la gara stenta a decollare. Nella prima frazione di gioco il Gragnano sfiora il vantaggio prima con Chiariello e poi con Gassama; replicano i granata con Castagna, pericoloso in un paio di circostanze.

Nella ripresa, dopo l’occasione targata Tascone, gialloblù vicini al gol nel finale con La Monica e Di Costanzo. ma la difesa dei padroni di casa ha retto fino al triplice fischio finale.

In virtù dei risultati dell'ultima giornata il 12 maggio il Gragnano sarà impegnato nella gara di playout al "Giovanni Paolo II" di Nardò.

È il momento di serrare i ranghi e stare vicini ai ragazzi per completare l'ennesimo miracolo a tinte gialloblù. Forza ragazzi!

Ed ora la sfida da dentro o fuori di Nardò, in programma tra una settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA