Gragnano, a Nardò la partita della vita: «Siamo pronti»

di Raffaella Ascione

È la settimana più lunga ed intensa per il Gragnano. Quella che porta alla sfida che vale un’intera stagione, il playout contro il Nardò. Si preannuncia un clima rovente al Giovanni Paolo II. «Pronostico contro? Forse sì – commenta il tecnico pastaio Rosario Campana – ma a questo punto conta ben poco. Di sicuro affrontiamo una squadra di valore, che nessuno ad inizio stagione avrebbe anche solo pensato finisse coinvolta nei playout. Ma adesso ci siamo e ce la giochiamo, provando a trarne il massimo».



La permanenza in serie D passa necessariamente per una vittoria in Puglia – in virtù del miglior piazzamento in classifica del Nardò – ma mister Campana continua a predicare ottimismo ed a tracciare un bilancio parzialmente positivo della stagione. «Il nostro bicchiere è mezzo pieno, continuo a ripeterlo. Non certo per preconfezionate un alibi ai ragazzi, ma per ribadire la tenacia di questo gruppo, capace di andare avanti e di continuare a lottare nonostante le tante vicissitudini che hanno scandito questa stagione. La nostra rosa è composta per il 95% da giovani alla prima esperienza tra i dilettanti ed anche per questo in tanti ad inizio campionato ci consideravano praticamente spacciati. E dire che rispetto all’inizio sono andati via giocatori come Sorrentino, Talia, Chiavazzo e Poziello: nessuno di loro è stato rimpiazzato, ma i miei ragazzi hanno moltiplicato sforzi, impegno e determinazione ed hanno continuato a combattere con ostinazione per il nostro obiettivo. A dispetto di tutto, se avessimo sfruttato meglio qualche occasione, avremmo addirittura potuto scansare i playout. Ma adesso ci siamo e ce la giochiamo, con quella sana dose di incoscienza che sempre si accompagna ai giovani e che potrebbe permetterci di gestire al meglio il clima caldo che troveremo a Nardò».



Destano qualche apprensione le condizioni di alcuni elementi cardine. Tutti disposti, comunque, a stringere i denti in vista dell’ultima, decisiva sfida. «Gassama – conclude Campana – è stato fuori per due mesi causa infortunio e continua a giocare con infiltrazioni; Cavaliere, giovane ma per noi estremamente importante, si allena ad intermittenza a causa di un problema fisico; La Monica è alle prese con un problema al piede ed è fermo da qualche giorno; Elefante, costretto a due giornate di stop a causa di una frattura del setto nasale, è stato recuperato in extremis per questa settimana. Insomma, le difficoltà non mancano. Ma il Gragnano è pronto per l’ultima battaglia».



