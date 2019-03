Gragnano a piccoli passi: Sorriso riprende l'Andria

di Raffaella Ascione

Il Gragnano non va oltre il pari nel match interno contro la Fidelis Andria. I ragazzi di Campana, sotto di una rete, riprendono i pugliesi con Sorriso, muovendo così un passo in classifica che non vale comunque a tenere il passo della Sarnese, corsara a Nola.



La prima, clamorosa occasione del match è di marca pastaia. Corre il 12’ quando il solito Gassama crea scompiglio nella difesa avversaria, trovando però la traversa a dirgli di no. Il vantaggio della Fidelis arriva al quarto d’ora con Paparusso, a segno sugli sviluppi di un calcio piazzato.



La rete scuote i ragazzi di Campana, che provano in un paio di occasioni a puntare la porta difesa da Zinfolillo, senza però riuscire a sfondare.



Nella ripresa, il tecnico gialloblù tenta subito le carte Procida e Ruocco a rilevare Achaval e Tascone. Il Gragnano non molla alla ricerca del pari ed al 27’ riacciuffa i pugliesi con una pregevole giocata di Sorriso, che supera Zinfollino in uscita con un preciso pallonetto.



Ultimo sussulto nel finale, quando un’altra traversa – la seconda di giornata – nega a Gassama il colpo da tre punti.



Gragnano ora a quota 28 in classifica, terzultimo in solitaria. La zona salvezza – la prima posizione utile è attualmente detenuta dalla Gelbison – è a cinque lunghezze. Domenica impegno esterno per i pastai, che saranno di scena al Giovanni Paolo II di Nardò.

