Gragnano senza Campana nel rush finale: due giornate di stop

di Raffaella Ascione

Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti del Gragnano. Il club del patron Martone è stato infatti sanzionato con una multa di mille euro (determinata in considerazione della recidiva) «per avere propri sostenitori, al termine della gara, lanciato sputi e rivolto insulti all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria».



Sanzioni anche a carico dei tesserati. Due giornate di stop per il tecnico Rosario Campana, allontanato per aver «rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo del direttore di gara». Campana non potrà dunque sedere in panchina in occasione delle prossime due gare contro Gelbison e Francavilla. Due match che potrebbero incidere in maniera piuttosto significativa sulle chance salvezza dei pastai. La salvezza diretta ha ormai il sapore dell’impresa, ma i punti ancora a disposizione potrebbero tornare utili al Gragnano per puntare ad un migliore piazzamento in vista dei playout.



Inibito invece fino al 6 maggio – praticamente fino a tutta la regular season – il direttore sportivo Ciro Raimondo, «allontanato per aver rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo dell'arbitro, reiterava la condotta all'interno degli spogliatoi».

