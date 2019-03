Caos al Gragnano, si dimette il diggì Turi

di Raffaella Ascione

Si separano le strade del Gragnano e del dirigente Alberico Turi. Con una nota ufficiale, il club del patron Martone ha fatto sapere d’aver accettato le dimissioni rassegnate dall’ormai ex diggì. Alla base della separazione, motivi di carattere «strettamente personale», come precisato dallo stesso Turi.



Stringato il suo congedo. «Dopo una lunga riflessione – spiega – ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da direttore generale del Gragnano. Ringrazio tutti i collaboratori del club, lo staff tecnico, i calciatori e la tifoseria gialloblù. Sarò sempre profondamente legato a tutti voi».



Le dimissioni arrivano nel corso di una settimana particolarmente intensa per il club pastaio, reduce dal ko interno contro il Nola – costato il terzultimo posto a braccetto con la Sarnese – e dall’aspro botta e risposta con la società bruniana per la contestata azione da cui è scaturito il gol partita di Esposito. Ad attendere adesso i ragazzi di Campana, la complicata sfida esterna di Altamura.

