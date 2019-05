Gragnano, titolo consegnato al sindaco con ultimatum

di Raffaella Ascione

Una stagione nata male e finita peggio. Non c’è pace per il Gragnano, che dopo la retrocessione in Eccellenza al termine del playout di Nardò, incassa adesso un altro colpo. Il presidente Martone ha infatti formalmente consegnato il titolo sportivo nelle mani del sindaco Paolo Cimmino, «affinché – si legge in una nota diramata dal club – chiunque sia interessato a proseguire l’attività sportiva, possa subentrare ed attivarsi nell’ottica di organizzare la prossima stagione sportiva».



Un atto accompagnato da un preciso ultimatum. «A decorrere dal 4 giugno, in mancanza di soggetti interessati, la proprietà provvederà, per proprio conto, a trovare la migliore soluzione possibile per garantire i propri interessi, senza precludersi alcuna ipotesi, finanche il trasferimento del titolo sportivo».



Quindi un chiarimento alla piazza. «L’auspicio è che quest’atto formale rappresenti l’inizio di un percorso che renda possibile la prosecuzione dell’attività calcistica sul territorio, unico desiderio di tutti coloro che, in questi anni, hanno profuso impegno e risorse nel progetto sportivo Asd Città di Gragnano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA