Il San Nicola celebra il Bari in C, De Laurentiis: «Andremo lontani»

di Delia Paciello

C’è aria di festa a Bari: i tifosi hanno risposto in gran numero al richiamo della squadra, pronta a esultare per il ritorno fra i professionisti nella partita contro il Rotonda. E così già prima del fischio d’inizio l’atmosfera è calda nel capoluogo pugliese, riscaldata ulteriormente dal gol di Floriano già nei primi minuti di gara, che va in rete favorito da un errore difensivo degli avversari. Ma la partita è ricca di colpi di scena: al 70’ arriva il momentaneo pareggio del Rotonda, complice la palla persa da Hamlili che regala il tiro a Chiavazzo. Marfella non si fa trovare pronto ed è 1 a 1 in casa dei biancorossi. Non si arrendono però i galletti, pronti a far festa: all’86’ il Bari torna in vantaggio grazie a Simeri che approfitta di uno splendido assist di Langella.



E così davanti ai pugliesi scatenati escono a testa bassa dal campo i lucani, matematicamente retrocessi. E il presidente Luigi De Laurentiis si mostra palesemente emozionato: «Stare qui in questo momento mi riempie il cuore, grazie a tutte le persone che hanno lavorato per questa promozione e al sindaco Decaro che ha creduto in noi», dichiara a fine gara. «Ma il grazie più grande va soprattutto ai tifosi – aggiunge -, vero patrimonio della città. Continueremo a impegnarci anche il prossimo anno, insieme andremo lontano».



E lo stadio intero esplode di gioia: standing ovation per il capitano Brienza, che risponde ai cori in suo onore alzando la coppa al cielo. È un momento importante nella storia della SSC Bari, un’altra squadra del Sud Italia in crescita verso i campionati maggiori. E anche la Puglia cerca riscatto nel calcio: è una festa che va oltre lo sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA