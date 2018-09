Grana Liguori: bando sospeso, c'è l'ipotesi di affido alla Turris

di Raffaella Ascione

Sospeso per dieci giorni l'iter del bando di gara per l’affidamento – della durata di 18 mesi – dello stadio Liguori, allo scopo di consentire una più compiuta valutazione della vicenda. Questa la decisione con cui si sono conclusi i lavori della Commissione Trasparenza, riunitasi a Palazzo Baronale su impulso dei consiglieri comunali Mele e Buono. Il provvedimento è stato motivato sulla scorta dell’«errore procedurale» che ha impedito che la richiesta di temporaneo affido diretto da parte della Turris giungesse a sindaco e dirigente preposto. Si tratta della richiesta ritualmente protocollata dal club corallino lo scorso 4 settembre.



Alla scadenza dei dieci giorni la Commissione si aggiornerà ed a quel punto lo scenario più realistico è che si arrivi – per effetto di una determinazione dell’Ufficio Tecnico – ad una revoca del bando, investendosi poi della questione il Consiglio comunale. Due, in sostanze, le strade percorribili: una è quella che conduce all’affido diretto del Liguori alla Turris fino a che non si daranno le condizioni per procedere all’indizione di una gara per l’affidamento pluriennale (questa l’ipotesi caldeggiata quasi all’unanimità dalla Commissione), l’altra – su proposta dal presidente del Consiglio Comunale Felice Gaglione – porterebbe invece ad una sorta di sistema misto, fondato su un affidamento alla Turris (che potrebbe in questo modo svolgere allenamenti e gare ufficiali), con possibilità per le altre realtà sportive cittadine di fruire dell’impianto nelle restanti fasce orarie dietro pagamento di canone. Una soluzione che rischierebbe però – come replicato dal dirigente Merlino - di generare criticità in relazione alla spartizione di competenze, oneri e spese di manutenzione. Lo stesso dirigente ha al contempo evidenziato la «carenza di risorse» e la sostanziale antieconomicità di un eventuale ritorno ad una gestione in house dell’impianto.



Dopo aver ricostruito le tappe che dal 2008 ad oggi hanno scandito la gestione esternalizzata del Liguori, Merlino ha evidenziato i numerosi interventi condotti negli ultimi mesi dal presidente corallino Antonio Colantonio, quale legale rappresentante della Joga Pepito (attuale gestore dell’impianto). «Il Liguori è un impianto pieno di cerotti. Ci sono ordinanze per lavori che dovranno essere eseguiti, la palazzina degli spogliatoi è stata abbattuta, la tribuna presenta ancora criticità. Insomma, pensare oggi ad un bando per un affidamento di nove anni sarebbe impensabile. Di molte delle criticità emerse si è fatta carico la Joga Pepito: da ultima,quella risolta con la licenza ottenuta lo scorso agosto. Un provvedimento che ha consentito di risolvere una volta per tutte quella carenza di fondo che imponeva di volta in volta un’ordinanza sindacale per autorizzare le gare interne della prima squadra cittadina».



Il dibattito è quindi entrato nel vivo con l’intervento del consigliere Luigi Mele. «Mi chiedo quanto possa essere opportuna in questa fase, in considerazione di tutte le criticità evidenziate, una gara per l’affido temporaneo dello stadio. Ci sono i presupposti per una revoca degli atti di gara?». Quesiti a cui ha risposto lo stesso Merlino. «Se ad agosto fossi stato in sede, avrei optato per una proroga in favore della Joga Pepito fino a dicembre e non di soli 45 giorni. Ad ogni modo la gara è certamente revocabile con un atto della Giunta».

Ad infiammare poi la discussione, nel momento in cui prendeva piede l’ipotesi di un affido diretto del Liguori alla Turris – in quanto prima squadra cittadina – il fatto che non vi fosse traccia di una richiesta in tal senso da parte della stessa società corallina. Ostacolo poi superato con il recupero dell’istanza protocollata oltre due settimane fa.



Deciso poi l’affondo di Valerio Ciavolino. «Lo stadio Liguori nasce per la prima squadra cittadina ed è questa realtà sportiva che va anzitutto preservata rispetto alla fruizione dell’impianto. Dobbiamo stare particolarmente attenti a società ed individui di dubbia affidabilità che potrebbero inserirsi nella gara. Chiedo quindi, anche alla luce degli interventi realizzati negli ultimi mesi dall’attuale gestore, di revocare il bando di gara e di disporre una proroga in favore della Joga Pepito, ma con una precisa garanzia per la città. Quella di passare per un atto notarile che vincoli l’attuale presidente della Turris a lasciare il titolo alla città se e quando dovesse decidere di andar via».



Da ultimo, l’intervento del presidente del Consiglio Felice Gaglione, cui è seguita la conclusione dei lavori. Fra dieci giorni, dunque, si conoscerà la strada che l’Ente deciderà di seguire per la definizione di quello che ormai è diventato un caso spinoso.

