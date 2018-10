Granata in caduta libera: Sarnese corsara a Ercolano

di Raffaella Ascione

È crisi nera ad Ercolano. I granata di mister Maschio franano al Solaro sotto i colpi della Sarnese e incassano la quinto sconfitta consecutiva.



I sarrastri si impongono con una rete per tempo: il successo porta le firme di Sellitti e Maione, che trovano il gol - rispettivamente - allo scadere della prima e della seconda frazione di gioco. Per i padroni di casa è Calemme a provarci con una certa insistenza: prima al 7' (velleitario tentativo in acrobazia), poi al 25' (con un'insidiosa punizione dai 25 metri) ed al 39' (Mennella devia in corner il suo potente destro da fuori area). Il vantaggio sarnese al minuto 47: Sellitti firma l'1-0 sugli sviluppi di una bruciante ripartenza dei suoi, propiziata da una palla persa da Trofo.



Nella ripresa tentano la reazione i ragazzi di Maschio, prima con Calemme - di un nulla sul fondo il suo destro del minuto 16 - e poi con Figliolia, che ci prova con un gran sinistro al volo neutralizzato da Mennella. Al 41' chiude definitivamente i conti Maione, che di testa - sugli sviluppi di un corner - cala il bis e mette in cassaforte i tre punti.



La sconfitta costa ai granata vesuviani il fondo solitario della classifica (con tre punti all'attivo), ad una lunghezza dal duo Nola-Gragnano.



«Il nostro problema? Manchiamo della giusta cattiveria - commenta il tecnico vesuviano Maschio - e quella purtroppo non si acquisisce in allenamento. O c'è o non c'è. Società e tifosi non fanno mancare nulla alla squadra, quindi bisogna tirar fuori il giusto spirito

