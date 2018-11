di Raffaella Ascione

Troppo Picerno. I granata di Ercolano cadono sul campo della capolista e si ritrovano sempre più relegati al fondo della classifica. Con un gol per tempo, la «leonessa» sbriga la pratica ercolanese: decidono il match le marcature di Emmanuele Esposito ed Emilio Vanacore. Due autentiche perle.

Il vantaggio rossoblù arriva dopo appena sei minuti di gioco con un tiro a giro di Esposito che dalla destra si insacca all'incrocio. Velleitaria la reazione degli ospiti, che si affidano a due calci piazzati di Calemme da cui non scaturisce alcun pericolo reale.

Nella ripresa, ghiotta occasione fallita al minuto 7 dai padroni di casa, che non riescono a profittare della clamorosa mischia che si accende nell'area granata. Dopo un tentativo di Santaniello che si spegne di un nulla sul fondo , arriva al quarto d'ora la rete del 2-0. È di Esposito l'assist ad innescare Vanacore, abile a resistere agli attacchi dei difensori granata ed a beffare Lombardo con un preciso piattone. Al 23' potrebbe materializzarsi il tris, ma la conclusione di Kosovan viene neutralizzata proprio sulla linea di porta.

Nel turno infrasettimanale, i granata di Maschio se la vedranno al Solaro con il Francavilla di Lazic.

