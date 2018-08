Granata fuori dalla Coppa, Maschio: «Approccio sbagliato»

di Raffaella Ascione

Granata subito fuori dalla Coppa Italia. Fa mea culpa il tecnico ercolanese Antonio Maschio, dopo la sconfitta di misura rimediata al Campo Italia contro il Sorrento. «Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita. Fatali i primi quindici minuti. Al tempo stesso tengo però a sottolineare la grande reazione del gruppo dopo il gol: essendo la nostra una squadra molto giovane, il coraggio comunque messo in campo è un elemento da non trascurare. Il rammarico aumenta perché – a dirla tutta – la partita l’abbiamo condotta noi, ma quando trovi un avversario che gioca per ottanta minuti dietro la linea della palla, fai fatica a trovare gli spazi».



Ricetta semplice per la compagine Granata, in vista del campionato. « Bisogna lavorare tanto – conclude Maschio - perché oltre alle cose positive, ne ho viste molte altre negative. Potrei dire che mi mancavano quattro giocatori, ma gli alibi non mi piacciono, anche perché chi li ha sostituiti è stato all’altezza della situazione. Ci tenevamo a questa competizione, sia per i tifosi che per la società, che vuole fare bella figura, ma proveremo a fare cose migliori in campionato».

