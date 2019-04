Granata, l'incubo continua: Bitonto corsaro consolida i playoff

di Raffaella Ascione

Una doppietta di Patierno consente al Bitonto di imporsi al Vallefuoco contro la formazione Granata - ormai aritmeticamente condannata all’Eccellenza - al termine di una gara dominata in lungo e in largo, con tanto di brivido finale (foto ufficio stampa Bitonto).



Netta la predominanza dei neroverdi, sin dalle prime battute di gioco. Per gli ospiti ci prova Picci in rapida sequenza, prima concludendo sul fondo e poi trovando l’attenta risposta dell’estremo difensore vesuviano. Ancora Bitonto al 26’: suggerimento filtrante di Patierno per Turitto, sulla cui conclusione a botta sicura è decisivo Marino; sulla respinta si fionda Picci, neutralizzato dal portiere granata.



La prima frazione di gioco termina dunque a reti inviolate.



Stesso copione nella ripresa, con il Bitonto costantemente votato all’offensiva. Dopo la conclusione a giro di Patiero che si spegne di un nulla sulla traversa, arriva al 12’ il vantaggio pugliese. Sugli sviluppi di una punizione di Biadon dalla sinistra, Patierno si fionda sulla sfera all’altezza del primo palo e di testa firma l’1-0. Il raddoppio al 19’, con una perla dello stesso Patierno, a segno con una pregevole conclusione al volo sugli sviluppi di un tentativo di crosso di Turitto. Dopo un tentativo su punizione di Picci, neutralizzato da Marino, i granata accorciano le distanze con Esposito, a segno dagli undici metri. Ultimo sussulto al minuto 41’, con i campani che sfiorano il pari con Buonocore, che prova a risolvere con una velenosa girata una furiosa mischia in area.



I tre punti consentono ai pugliesi di consolidare il quarto posto, con una lunghezza di vantaggio sul Savoia. Per i granata continua l’incubo che dura ormai da un’intera stagione.

