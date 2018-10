Granata non pervenuta ad Andria: sconfitta di misura al Degli Ulivi

di Raffaella Ascione

Seconda sconfitta consecutiva per i granata di mister Borrelli, che al Degli Ulivi cedono di misura alla Fidelis Andria. Il primo successo stagionale dei pugliesi porta la firma di Ayina, a segno nella ripresa. Gara stabilmente condotta dai padroni di casa, che si impongono col minimo scarto a fronte delle diverse palle gol confezionate nell'arco dei 90 minuti.

Al 12' ci prova per i vesuviani Tufano su punizione, con Addario che fa buona guardia e blocca. Al quarto d'ora spreca clamorosamente De Filippo per i padroni di casa, spedendo sul fondo - su spunto di Zingaro - da posizione favorevole. Ancora Andria al 36' con Bozic - innescato da De Filippo -, la cui conclusione viene arpionata da Patella.

Il vantaggio pugliese arriva, inesorabile, al minuto 14 della seconda frazione di gioco. È Ayina, di testa, a firmare il gol partita su assist dalla destra di Zingaro. Al 25' assolo di Stranges, che ci prova con una gran conclusione dalla distanza su cui si fa trovare pronto Patella.

Granata adesso agganciati a quota tre in classifica dal Gragnano e scavalcati proprio dalla Fidelis.

