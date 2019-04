Granata travolta a Taranto: subisce sette reti allo Iacovone

di Raffaella Ascione

Gara senza storia allo Iacovone. Nella domenica in cui il Picerno stacca virtualmente il pass per la Serie C, il Taranto – aritmeticamente tagliato fuori dalla corsa al primo posto – rifila ben sette reti al fanalino di coda Granata.

I rossoblù ci mettono ventisette minuti per sbloccare la gara: Esposito si beve quattro calciatori granata e la mette in mezzo per Favetta, che di testa firma l’1-0. Il raddoppio arriva dieci minuti più tardi, con gli stessi interpreti: Esposito nuovamente in versione assistman, con Favetta che stavolta incassa con una mezza girata.

La prima frazione di gioco termina col doppio vantaggio del Taranto, che dilaga quindi nella ripresa.

Dopo una ghiotta occasione di marca granata ad inizio secondo tempo – decisivo Pellegrino – il Taranto cala il tris all’8’ con Croce, a segno di testa su assist si Pelliccia. Il poker al 24’: terzo assist di giornata per Esposito, stavolta per l’inzuccata di Di Senso. Taranto ancora a segno – per tre volte – fra il 35’ ed il 46’: Di Senso firma pokerissimo e doppietta, poi Massimo trova il sigillo del 6-0 su palla filtrante di Roberti, quindi il definitivo 7-0 di Esposito su spunto di Roberti.

Ennesima mortificazione stagionale per l’ormai retrocessa compagine Granata, mentre il Taranto fa scorpacciata di reti in vista dei playoff.

