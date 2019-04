Granata, in tre si contendono il titolo: «Il sogno è ripartire col Campania»

di Raffaella Ascione

È arrivato adesso anche il verdetto matematico, con cinque giornate di anticipo rispetto alla chiusura della regular season. Granata aritmeticamente condannata all’Eccellenza. Inevitabile epilogo di una stagione in cui gli eventi sono drasticamente precipitati in barba alle premesse iniziali. Il labile equilibrio instaurato ad Ercolano ci ha messo ben poco a saltare, con società e squadra che hanno – invano – tentato di dare un senso alla propria stagione trasferendosi a Mugnano. Ed ora che l’Eccellenza è una certezza, è già tempo di chiedersi cosa sarà del titolo sportivo, approdato la scorsa estate ad Ercolano dopo un estenuante tira e molla. Irrimediabile lo strappo con la città degli Scavi e tramontata pare anche l’ipotesi Pozzuoli, nonostante a metà stagione fossero state sbandierate – dalla sponda flegrea – intese e forme di collaborazione in vista della prossima stagione. Tre al momento, le piazze che si sono proposte all’amministratore Gaetano Battiloro, pronte ad accogliere titolo ed annesso campionato di Eccellenza. Si tratta di Arzano, Caivano e Bacoli, ma l’ipotesi che al momento pare la più accreditata è quella legata alla permanenza del sodalizio proprio a Mugnano. «È ancora presto per dirlo. Per il momento – commenta Battiloro – sto valutando ogni possibilità, ma c’è ancora tanto tempo a disposizione e non intendo fare scelte affrettate. Quale la destinazione più probabile? Forse Mugnano. Preferirei rimanere sganciato da ogni vincolo territoriale per avviare in serenità un progetto giovane ma ambizioso. Ovviamente con la denominazione Campania».

