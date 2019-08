«Grande Turris ad Arezzo», mercoledì si riprende al Liguori

di Raffaella Ascione

Prima l’applauso della curva al presidente Antonio Colantonio, poi la convincente prestazione contro il quotato Arezzo, riuscito alla fine a strappare il pass per il secondo turno di Tim Cup – destinazione Crotone – grazie ad un guizzo di Belloni. La Turris respira aria di calcio professionistico al Città di Arezzo, sfoderando una prestazione decisamente all’altezza della situazione, tanto da riuscire a rubare la scena a Caputo e compagni per diversi tratti del match.



«Me ne torno a casa – commenta il tecnico Franco Fabiano – con la certezza che stiamo costruendo qualcosa di importante. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, ma a me è piaciuto molto anche il secondo, perché, nonostante tutto, abbiamo continuato a giocare con personalità e carattere anche dopo il gol dell’Arezzo. Abbiamo commesso un’ingenuità, è vero, ma la qualità degli avversari era notevole. Il dato più importante e significativo è che siamo stati squadra fino al centesimo minuto. Non abbiamo mai perso la testa, nemmeno dopo lo svantaggio. Anzi, se c’è una squadra che ha costruito azioni da gol, quella è la Turris. Con un pizzico di cattiveria in più l’avremmo probabilmente pareggiata, ma l’atteggiamento e la personalità con cui siamo stati in partita fino alla fine sono stati notevoli».



Assenti ad Arezzo gli esterni Celiento e Da Dalt, oltre al baby scuola Pescara Giofre. Tutti – compreso il giovane Di Dato – mercoledì riprenderanno a lavorare sul campo. «Chi c’era si è fatto valere alla grande – continua Fabiano – e mi sono piaciuti molto, sia per piglio che per rendimento, anche quanti sono subentrati. Carico di responsabilità in vista del campionato? Allenare e giocare a Torre vuol dire anche questo. Del resto, questa stessa responsabilità l’avevamo anche lo scorso anno. Dobbiamo solo lasciare che sia il campo a parlare. La società ha fatto un gran lavoro sul mercato: non era facile sostituire chi è andato via, ma si è riusciti ad operare in maniera tale da elevare il tasso qualitativo dell’organico. Questa serata rappresenta per me un ottimo punto di partenza».



In chiusura, un messaggio ai tifosi. «Ad Arezzo ci hanno sostenuto in tanti e con enorme passione. Mi auguro che in campionato l’intera città dia un segnale importante alla società. Parlo da torrese, non da allenatore: probabilmente l’anno scorso avremmo dovuto dare qualcosa in più in termini di presenze allo stadio».

Quindi il centrocampista Domenico Aliperta. «Ad Arezzo si è vista una Turris fortemente determinata. Non volevamo semplicemente fare bella figura. Volevamo superare il turno e giocare a Crotone. Credo si sia riusciti a dimostrarlo per larghi tratti del match. Peccato per il gol, arrivato in occasione dell’unico tiro in porta subito. Per il resto abbiamo tenuto bene il campo fino alla fine, reagendo adeguatamente allo svantaggio. Tifosi? Sono il nostro motivo d’orgoglio».



Stadio Liguori – Riprenderà mercoledì la preparazione della Turris. Dopo l’impegno in Tim Cup, immediatamente successivo alla fine del ritiro di Fiuggi, mister Fabiano ha infatti accordato ai suoi due giorni di meritato riposo. Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha fatto sapere che sono stati «ultimati gli interventi di riqualificazione del manto erboso artificiale e, contestualmente, collaudati i lavori di miglioramento funzionale dell’impianto sportivo Amerigo Liguori». Il collaudo ha riguardato (come da «nota a firma del Dirigente del VII settore - Lavori Pubblici, Giuseppe D’Angelo») la nuova palazzina spogliatoi lato Vesuvio e le aree limitrofe.



«Buone nuove – prosegue la nota diramata da Palazzo Baronale – anche dalla Lega Nazionale Dilettanti. Rilasciata infatti l’autorizzazione, a far data dallo scorso 2 agosto e sino all’emissione del certificato di omologazione, ovvero, fino ad un massimo di centoventi giorni, per le attività di campionati della Federazione Italiana Giuoco Calcio». Questo vuol dire che – dopo il trasloco forzato all’ex Aura Sport – la Turris potrà riprendere la preparazione a casa, al Liguori.



Esprime soddisfazione l’assessore allo Sport Gennaro Granato. «L’Amministrazione comunale continua e conferma il proprio impegno per la riqualificazione e il rilancio dello storico stadio di viale Ungheria. Abbiamo lavorato con continuità e costanza, e continueremo in tal senso: abbiamo tutti sperato nel ripescaggio, ma il fatto che questo sia sfumato non deve intaccare le aspettative di tifosi e cittadini, né il livello di attenzione che continueremo a garantire».

