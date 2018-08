Guarracino riacciuffa il Cassino: pari Turris al Salveti

di Raffaella Ascione

Un gol di Guarracino dopo il vantaggio laziale targato Marcheggiani, poi il palo di Cunzi e la traversa del giovane Messina: termina 1-1 l’amichevole del Salveti tra la Turris ed i padroni di casa del Cassino.

Primo tempo sostanzialmente equilibrato, con i corallini che perdono Longo - schierata in avanti l’artiglieria pesante con l’ex Frattese, Cunzi e Celiento - a causa di una botta alla caviglia. Non destano particolare apprensione le condizioni dell’attaccante, uscito a scopo precauzionale.

Le due reti nella prima frazione di gioco, con Guarracino che trova il pari su pressing alto di Vacca.



Nella ripresa, complici anche la girandola di sostituzioni e le maggiori opzioni fornite dalla panchina corallina, è la Turris a guadagnare campo, sfiorando il raddoppio prima con Cunzi e poi con Messina, le cui conclusioni si stampano, rispettivamente, contro il palo e sulla traversa.



Sugli spalti si fanno sentire gli ultras corallini, che hanno esposto uno striscione in memoria di Luigi Como, il tifoso venuto a mancare giovedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA