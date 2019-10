Guerriglia Nocerina-Foggia: convalidati Daspo a 13 tifosi

di Giuliano Pisciotta

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno ha convalidato tredici provvedimenti di Daspo a carico di altrettante persone ritenute tra quelle responsabili dei violenti scontri tra tifosi di Nocerina e Foggia, a margine della gara di campionato dello scorso 15 settembre.



Per 3 persone il divieto di assistere alle manifestazioni sportive durerà ben 7 anni, per altre 2 l'inibizione durerà invece 6 anni. Si tratta di supporters che hanno già subito provvedimenti analoghi in passato. Gli altri divieti riguardano 6 tifosi che dovranno stare lontani dallo stadio per 3 anni e 2 tifosi che hanno subito Daspo della durata di 2 anni. Per tutti è previsto l'obbligo di firma presso gli uffici di polizia nei giorni e orari delle gare della Nocerina.



Le indagini proseguono e, a quanto pare, potrebbero scattare anche misure cautelari accanto a nuovi provvedimenti inibitori per sostenitori delle due squadre che, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avrebbero preso parte attiva agli scontri.

