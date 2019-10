I rigori premiano la Turris: Sorrento ko, adesso c'è il Foggia

di Raffaella Ascione

Non bastano i novanta minuti regolamentari, terminati sull’1-1. Si decide ai rigori il derby di Coppa – disputato al San Michele di Gragnano – fra Turris e Sorrento. La spuntano i corallini, che staccano il pass per i sedicesimi di finale e trovano ad attenderli il Foggia, per una sfida dal sapore antico. Sarà adesso il sorteggio a decretare la sede del match, se il Liguori oppure lo Zaccheria. Decisivi gli errori dal dischetto dei rossoneri Cacace e La Monica (neutralizzati da Lonoce): il sigillo di Forte consente alla Turris di avanzare. Il pari al termine dei tempi regolamentari porta le firme di Herrera, su rigore, e di Celiento, su delizioso assist di Longo. Ampio turnover praticato dai due tecnici, Fabiano e Maiuri. Nello scacchiere corallino c’è il baby Liguoro sull’out di sinistra; mediana ridisegnata con Franco, Del Prete e Prevete; inedito tridente offensivo composto da Celiento e Sowe sugli esterni, e Simonetti a fungere da terminale. Tirano inizialmente il fiato Aliperta, Fabiano, Forte, Da Dalt e Longo, poi inseriti nella ripresa. Nel Sorrento, partono dalla panchina Cacace, Peluzzi, De Rosa e Bonanno.



Primo tempo connotato da un sostanziale equilibrio, condito da soli due sussulti. Per la Turris spreca clamorosamente Sowe, che da posizione leggermente defilata calcia sul portiere; non sbaglia invece per il Sorrento Herrera, che si procura e realizza il penalty che vale l’1-0.



Ben altra verve nella ripresa da parte dei corallini, complici gli innesti immediati di Longo, Da Dalt e Fabiano. Il primo squillo è targato Franco, che ci prova dalla distanza senza però creare grosse inside a Semertzidis, poi – al minuto 11 – il pari corallino: assist delizioso di Longo ad innescare Celiento, che da posizione defilata centra l’angolino. Ancora Celiento, stavolta in spaccata su spunto di Da Dalt, ma la mira è alta. Nel valzer di sostituzioni, in campo per la Turris Forte ed Aliperta (per Prevete e Franco), mentre Maiuri gioca le carte De Rosa, Bonanno, Peluzzi e Vitale. Alla mezz’ora Celiento tenta il tiro a giro, che si spegne però sul fondo. In pieno recupero sussulto del Sorento, con De Rosa che fa tremare la traversa.



La qualificazione si decide quindi ai rigori. Per la Turris vanno a segno Aliperta, Riccio, Di Nunzio e Forte (neutralizzato Celiento da Semertzidis); il baby Lonoce dice di no a Cacace e La Monica e consente alla Turris di avanzare ai sedicesimi.

