Il Bari si arrende al Roccella: stagione chiusa con una sconfitta

di Delia Paciello

Si conclude con una sconfitta la straordinaria stagione del Bari, già promosso in serie C: allo stadio Ninetto Muscolo infatti i galletti si arrendono al Roccella, e finisce 2 a 1. Ad aprire le danze ci ha pensato Amelio al 42’ su punizione, portando in vantaggio la sua squadra. I biancorossi però arrivano al pareggio nella ripresa, con Feola che sorprende il portiere amaranto al minuto 64. Ma l’1 a 1 è solo momentaneo, perché durante il recupero una generosa decisione dell’arbitro Di Giovanni concede un rigore ai padroni di casa per un presunto tocco di braccio di Di Cesare su cross di Pizzutelli in area di rigore. Si apre però la polemica: secondo le immagini per molti si tratta di un tocco di spalla. In ogni caso Pizzuttelli non sbaglia dagli undici metri: Marfella si tuffa alla sua destra ma non riesce ad intercettare il pallone. E finisce 2 a 1 in Calabria.



Un risultato che non inficia assolutamente la stagione trionfale della compagine di Cornacchini, che chiude il campionato con 79 punti, a più 12 dalla Turris che invece ha giocato ieri e con la promozione fra i professionisti già festeggiata tre giornate fa.

