di Raffaella Ascione

Seconda sconfitta consecutiva per il Gragnano, che tra le mura amiche cede di misura al Bitonto. Al San Michele decide una rete di Picci, lesto a risolvere una mischia in area.

Convincente l'avvio di gara dei pugliesi, che nel primo quarto d'ora di gioco vanno due volte al tiro con Turitto: attenta in entrambe le circostanze la retroguardia gialloblù. Al 24' bel destro al volo di Padulano, su cui fa buona guardia il portiere pastaio Sorrentino.

Nella ripresa, quattro minuti ed il Gragnano si ritrova in inferiorità numerica per l'espulsione di Pastore, che rimedia il secondo giallo per un fallo su Patierno. Al quarto d'ora va al tiro Terrevoli: sul fondo il suo destro.

Il gol partita dell'ex Turris Picci arriva al 25': entrato in campo da pochi minuti, l'attaccante trova il varco giusto e la rete che vale tre punti. Allo scadere, poi, l'espulsione di capitan Martone. Ad attendere adesso i pastai, il derby interno contro il Savoia.



Mastica amaro a fine partita il tecnico gialloblù Campana. «Nella prima parte della gara abbiamo un po' suito le ottime trame da gioco del Bitonto, ma alla lunga abbiamo preso le misure e ne è venuto fuori un confronto equilibrato. Paradossalmente abbiamo fatto meglio quando ci siamo trovati in inferiorità numerica, tenendo meglio palla. Il gol? Viziato da un evidente fallo di mano di Picci. Non voglio lamentarmi dell'arbitro, ma il metro di giudizio adottato nella gestione dei cartellini gialli non mi è parso molto omogeneo».

