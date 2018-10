Il commiato di Iovino alla Nocerina: «Lascio a un serio professionista»

di Giuliano Pisciotta

Termina ufficialmente l'avventura di Bruno Iovino nel ruolo di legale rappresentante della Nocerina 1910. Il dirigente irpino ha completato il suo percorso da traghettatore, di fatto salvando il sodalizio rossonero dalla scomparsa dopo una travagliatissima estate.



In conferenza stampa Iovino ha salutato i supporters della Nocerina, rassicurandoli: «Consegnerò la società a un vostro concittadino, a un professionista serio». Il riferimento è a Paolo Maiorino, avvocato che insieme all'ormai ex legale rappresentante dei molossi, ha condotto la trattativa per gli accordi economici con gli ex calciatori, andata a buon fine per quasi tutti gli atleti che vantano ancora crediti dal club.



Nel corso dell'incontro coi giornalisti, Iovino ha anche sottolineato di aver risolto altre “grane”. A partire dai punti di penalizzazione che la Nocerina avrebbe dovuto subire, scontando di fatto una sanzione per conto della società di calcio a 5 - la Matteo Solferino - grazie alla quale fu fatta la fusione tre stagioni fa, per la nascita del Città di Nocera. Iovino ha provveduto infatti a iscrivere anche una squadra di calcio a 5, permettendo dunque di scontare la sanzione nello stesso campionato per il quale fu inflitta all'epoca.



Iscrizione al Registro Coni, risoluzione delle pendenze con la Siae, accordo con il Comune per le pendenze relative all'utilizzo dello stadio e gestione economica corrente con la massima puntualità nella corresponsione dei rimborsi ai tesserati. In conclusione, Iovino ha tenuto a ringraziare tutti coloro che gli sono stati accanto sul piano dirigenziale, ma anche staff tecnico e calciatori, che lui stesso ha definito «operai specializzati, capaci di fare cose splendide».

© RIPRODUZIONE RISERVATA