Il De Cristofaro ancora indisponibile, Giugliano-Marina Ragusa a Mugnano

di Ferdinando Bocchetti

Rinviato l'appuntamento per il ritorno allo stadio De Cristofaro, da tempo oggetto di lavori di restyling. Giugliano-Marina di Ragusa, match valevole per la sesta giornata del campionato di serie D, si disputerà domenica al Vallefuoco di Mugnano, impianto utililizzato da oltre un anno dalla compagine gialloblu. "Stiamo attendendo l’ispezione della Lega Nazionale Dilettanti, il cui arrivo è previsto per la prossima settimana - spiegano dal Comune di Giugliano - Il lavoro è pressoché terminato, gli ultimi accorgimenti riguardano il campo di gioco. Nell'arco di qualche settimana l'iter sarà concluso".



I tigrotti, reduci dal pareggio in casa del Roccella, preparano intanto la sfida con il Marina di Ragusa, compagine siciliana che naviga nella parte bassa della classifica. Un match ampiamente alla portata del Giugliano, che in casa finora non ha mai steccato. "I meccanismi di gioco - spiega il tecnico Massimo Agovino - migliorano di settimana in settimana. La difesa è diventata più solida e stiamo facendo importanti progressi in fase offensiva".







