Il derby Gelbison-Agropoli posticipato e per soli 200 ospiti

di Gerardo Lobosco

E' partito il countdown per il derby in salsa cilentana in programma domenica tra la Gelbison e l' Agropoli valdido per la sesta giornata di serie D girone H. Proprio stamani il presidente della Gelbison Maurizio Puglisi, ha reso noto che la gara di concerto con l'Agropoli è stata posticipata di un'ora per cui il fschio d'inizio è previsto alle 16, e inoltre ha comunicato che il settore riservato alla tifoseria ospite sarà limitato nella capienza per cui saranno messi in vendita soltanto 200 biglietti e tutti nominativi che potranno essere acquistati in prevendita fino a sabato alle ore 19, mentre nel giorno della gara la biglietteria del settore ospiti rimarrà chiusa. All'appuntamento la Gelbison arriva con 11 punti e la piazza d'onore, mentre l'Agropoli è a quota 7 a centro classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA