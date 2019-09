Il Giugliano blinda il tecnico Agovino: «Gode dalla massima fiducia»

di Ferdinando Bocchetti

"Massimo Agovino gode della stima e della fiducia della società e non rischia alcun esonero". Il Giugliano stoppa sul nascere le voci, circolate all'indomani della sconfitta di Marsala, circa l'imminente esonero del tecnico che lo scorso anno ha conquistato la promozione in serie D.



"Evidentemente - aggiungono in una nota i dirigenti del Giugliano - chi mette in giro queste notizie non ha neanche visto la partita di Marsala. I nostri ragazzi hanno giocato molto bene seguendo i dettami di Massimo Agovino, l’allenatore che ci ha riportato in Serie D e che ha tutta la stima ed il sostegno da parte del presidente Salvatore Sestile e della dirigenza tutta. Le stesse voci circolarono anche dopo la sconfitta di Castrovillari ma lasciammo correre consapevoli che, alla prima vittoria, sarebbero scomparse. Siamo una neo promossa e stiamo migliorando gara dopo gara". I tigrotti, intanto, hanno ripreso la preparazione in vista del match interno di domenica con il San Tommaso.





