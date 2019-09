Il Giugliano spazza via le polemiche con le prodezze degli attaccanti

di Ferdinando Bocchetti

Primi sorrisi in casa Giugliano. I tigrotti hanno riscattato il deludente avvio di stagione, contrassegnato da due sconfitte, una in Coppa Italia e l'altra all'esordio in campionato, piegando in casa il Troina, compagine siciliana che solo sette giorni prima aveva sconfitto il Messina. I gialloblu, dopo un primo tempo non esaltante, hanno conquistato i tre punti, i primi in campionato, grazie alle prodezze di due attaccanti: Caso Naturale, autore di una rete-capolavoro (tiro dai 30 metri finito all'incrocio dei pali), e De Vena.



"Ci tenevamo tutti a riscattare il passo falso di Castrovillari - spiega Caso Naturale, autore della prima marcatura - Quello visto in Calabria non era il vero Giugliano. Abbiamo lavorato molto durante il ritiro e ieri si sono visti i primi frutti. Ho segnato un bel gol, ma sono contento soprattutto per la prestazione. Domenica - aggiunge - saremo in campo a Marsala. Sarà un'altra sfida impegnativa, ma siamo convinti dei nostri mezzi". Il gol di Caso Naturale è stato a lungo applaudito da Salvatore Bagni, l'ex guerriero azzurro, presente sugli spalti nel settore riservato ai dirigenti del Troina.





