Il Giugliano torna a mani vuote dalla trasferta di Messina

di Ferdinando Bocchetti

Un Giugliano in formazione rimaneggiata, priva di diversi titolari, è tornato a mani vuote dalla trasferta di Messina. I tigrotti si sono arresi (2-0 lo score in favore dei siciliani) contro una delle formazioni più agguerrite del girone e al termine di una gara che ha visto gli uomini di Agovino poco reattivi nelle fasi salienti del match.



"Abbiamo giocato contro una signora squadra - ammette il ds del Giugliano Francesco Mango - Nel primo tempo siamo stati puniti da qualche errore di troppo e da una grande giocata di Coria, attaccante argentino del Messina. Abbiamo avuto l'opportunità di rientrare in partita, ma siamo mancati sotto il profilo della reattività. Qualche episodio e la bravura dei nostri avversari hanno fatto il resto". I padroni di casa avrebbero potuto rimpinguare ulteriormente il risultato, ma due rigori sono stati neutralizzati dal portiere Mola.

