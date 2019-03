Il Gragnano crolla nel finale: ko ad Altamura, terzultimo

di Raffaella Ascione

Al Gragnano non riesce l’impresa di tornare con un risultato positivo dal D’Angelo di Altamura. I pastai riprendono momentaneamente i padroni di casa con la rete di La Monica, ma incassano poi la beffa al fotofinish. Finisce 3-1 per il Team Altamura, che resta così agganciato al treno play-off. Resta invece complicata la classifica del Gragnano, ancora a braccetto con la Sarnese al terzultimo posto.

Decisamente convincente l’approccio alla gara dei gialloblù, che dopo appena quattro minuti sfiorano il gol con La Monica, il cui colpo di testa – sugli sviluppi di un corner – viene deviato sulla traversa da un difensore pugliese. Ancora Gragnano al minuto 24: Gassama serve in profondità Martone – schierato in posizione avanzata – il cui destro viene deviato in corner da Volzone.

Il vantaggio pugliese arriva, a sorpresa, al minuto 32. È di Palazzo la giocata che consente ai suoi di andare all’intervallo sull’1-0.

Nella ripresa il Gragnano resta in partita ed alla mezz’ora recupera lo svantaggio con La Monica, che infila Volzone con un siluro dalla distanza. Si complica la domenica dei gialloblù nove minuti più tardi, quando capitan Martone rimedia il secondo giallo e la doccia anticipata.

Allo scadere, la beffa. Prima arriva il 2-1 con Caldore, a segno sugli sviluppi di un corner, poi il tris pugliese targato Rabbeni.

Ad attendere adesso il Gragnano, la sfida interna contro la Fidelis Andria. Un impegno cruciale in ottica salvezza per i pastai, chiamati ad un0immediata inversione di rotta.

