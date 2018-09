Il Gragnano fa harakiri: remuntada Picerno al San Michele

di Raffaella Ascione

Seconda sconfitta consecutiva per il Gragnano, che - dopo il ko di Sorrento all'esordio - cade al san Michele sotto i colpi del Picerno. Una sconfitta che mortifica oltremodo i pastai, protagonisti di una prestazione per larghi tratti convincente.



Sono proprio i gialloblù a spezzare il sostanziale equilibrio che contrassegna le fasi iniziali del match con una spettacolare giocata personale di Gassama, che - corre il 17' - supera in scioltezza due avversari e serve centralmente per Poziello, che in scivolata spedisce in rete. Il Picerno di Giacomarro tenta la reazione prima con Kosovan, che al minuto 21 conclude alto sulla traversa, e poi con esposito, che allo scadere della prima frazione di gioco sfiora l'incrocio dei pali.



Nella ripresa, otto minuti ed il Gragnano sfiora il raddoppio con un - a tratti - incontenibile Gassama, che ci prova con una conclusione a giro dal limite che si infrange sulla traversa. Il pari lucano al 34', con il neoentrato Tedesco, che spedisce in rete su assist di Cesarano. Letale Santaniello al 40': nulla può Sorrentino sul colpo di testa dell'avanti rossoblù, che vale i tre punti.



Ad attendere adesso i ragazzi di Campana, ancora a secco in classifica, la sfida dello Iacovone contro il Taranto, reduce dal netto successo di Sarno.

