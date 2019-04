Il Gragnano festeggia ottant'anni: contro il Gravina volti storici

di Raffaella Ascione

Sarà una domenica intensa per il Gragnano. E non solo perché i ragazzi di Campana, chiamati necessariamente a far punti in chiave salvezza per rimediare ad una classifica piuttosto deficitaria, se la vedranno sul campo con l’ostico Gravina. Sarà la domenica dei festeggiamenti per gli ottant’anni di storia del Gragnano. Un evento che la società del patron Martone sta «curando da settimane nei minimi particolari». L’intenzione è quella di arricchire le celebrazioni della presenza di chi la storia l’ha scritta, chiamando a raccolta sulle gradinate del San Michele tutte quelle persone che hanno contribuito negli anni a regalare emozioni al popolo pastaio, «lottando ed onorando la maglia», si apprende da una nota ufficiale diramata dal club.

La società ha dunque «deciso di ospitare tutti i tecnici ed i giocatori che hanno sudato per la causa gialloblù in questi ottanta anni», così da spingere insieme i ragazzi in campo verso il traguardo della salvezza, per scrivere un’altra pagina di una storia che dura da ottant’anni.

