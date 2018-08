Il Gragnano piazza il colpo in attacco: l’ex Sarnese Talia alla corte di Campana

di Raffaella Ascione

Giovane ma già affidabile e con alle spalle una significativa esperienza in Serie D. Il Gragnano ha ufficializzato l’accordo con Michele Talia, attaccante classe 1998, reduce da un’annata più che positiva in forza alla Sarnese.

Nello scorso campionato, per lui, trentatré presenze e dieci reti con i sarrastri. Nel complesso, con i granata, Talia ha disputato settantaquattro partite - condite da dodici reti - negli ultimi tre anni.



«Avevo tante offerte, sia in Lega Pro che in serie D - commenta il neo attaccante pastaio - ma poi ho deciso di abbracciare questo progetto, convinto soprattutto dal diggì Raimondo e dal tecnico Campana, che mi hanno voluto a tutti i costi. Al Gragnano ritrovo due grandi amici come Gigi Sorrentino e Gabriele Pastore, che in parte hanno contribuito alla mia scelta. Credo che Gragnano sia la piazza ideale per proseguire il mio percorso di crescita. Felice di essere qui».

