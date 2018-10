Il Gragnano preme ma non sfonda: pari a occhiali col Savoia

di Raffaella Ascione

Gara intensa e gradevole al San Michele. Dopo la delusione della vigilia, provocata dal provvedimento prefettizio che ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi oplontini, Gragnano e Savoia si danno da fare senza però riuscire a sfondare. Termina a reti bianche il derby tra pastai e biancoscudati: solito consistente carico di rimpianti per i padroni di casa, estremanete propositivi ma poco concreti sotto rete.



Prima frazione di gioco di marca gialloblù. È del Gragnano la prima occasione da gol. Corre il 9', quando Chiavazzo ci prova con una staffilata dai 35 metri che si spegne di un soffio al lato. Al quarto d'ora annullata - tra le polemiche - una rete ai padroni di casa: sugli sviluppi di una punizione di Lopetrone, Poziello raccoglie ed insacca su respinta della barriera. Per il direttore di gara il calcio piazzato è da ripetere perché il vento aveva spostato la sfera prima della battuta. Ancora Gragnano al 24': Talia è lesto a profittare di un errato retropassaggio di Nives ma non trova poi l'attimo giusto per la battuta a rete a tu per tu con Savini. Nel finale di frazione sale in cattedra l'estremo difensore oplontino: prima neutralizzando la conclusione ravvicinata di Minale, poi il tiro-cross di Tascone. Al minuto 43 il primo spunto di marca ospite: Sorrentino in presa agevole sul tentativo dalla distanza di Alvino.



Nella ripresa, dodici minuti e Rekik - subentrato a Maranzino - lascia partire un velenoso tiro-cross che sfiora l'incrocio dei pali. Elefante protagonista fra il 33' ed il 35', prima alzando troppo la mira sugli sviluppi di una punizione di D'Ancora, poi rimediando il secondo giallo che gli costa la doccia anticipata. Al 37' Sorrentino addomestica la sfera su calcio piazzato di Alvino, che poi - al 39' - lascia anzitempo il rettangolo verde per il rosso diretto che ristabilisce la parità numerica in campo.



Applausi a fine gara per i ragazzi di Campana, che ancora una volta si ritrovano a raccogliere meno di quanto seminato. Domenica prossima i gialloblù saranno di scena allo Squitieri contro la Sarnese, reduce dal bltiz di Ercolano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA