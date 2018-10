Il Gragnano produce ma resta a secco: sconfitta di misura a Cerignola

di Raffaella Ascione

Sconfitta amara per il Gragnano, che – dopo aver tanto costruito, specie nella prima frazione di gioco – cede di misura alla corazzata Cerignola (nella foto, a cura dell'ufficio stampa pugliese, l'esultanza finale dei padroni di casa). Al Monterisi decide Pollidori, a segno al 9’ della prima frazione di gioco su punizione: la sfera impatta sul palo e carambola poi in rete, complice una beffarda punizione di un difensore campano. La rete scuote i pastai, che tentano poi una ragionata reazione. Dopo i tentativi di Talia e Di Costanzo, la ghiotta occasione di marca gragnanese del minuto 35: La Monica imbecca Poziello, che in area si gira e calcia, esaltando i riflessi di Abagnale. Ne viene fuori solo un corner, sui cui sviluppi va di testa Martone, che colpisce il palo esterno.

Nella ripresa, sei minuti e Lattanzio ci prova con un’insidiosa girata di testa su corner di Longo: sfera alta sul montante. Al 23’ interessante occasione per i padroni di casa, che sfiorano il raddoppio con Lattanzio: ottimamente imbeccato da Foggia, l’attaccante anticipa tutti ed impatta in scivolata, sfiorando il palo. Alla mezz’ora finisce alta sulla traversa la punizione rimediata da Evacuo e calciata da capitan Martone. Poi il forcing finale dei pastai, che non vale però a sbloccare il risultato.

Domenica prossima impegno interno per l’undici di Campana, che al San Michele se la vedrà col Bitonto.

