Il Gragnano ritrova Martone: capitano in campo allo Squitieri

di Raffaella Ascione

Consueta seduta di rifinitura questa mattina al San Michele per il Gragnano, che - reduce dal pari a reti bianche contro il Savoia - domani sarà di scena allo Squitieri di Sarno. Secondo derby consecutivo per i pastai, che contro i sarrastri recupereranno capitan Savino Martone e Gabriele Pastore, regolarmente a disposizione del tecnico Campana dopo aver scontato il turno di stop - per i rossi rimediati contro il Bitonto - inflitto dal Giudice Sportivo.



Fischietto laziale per il match dello Squitieri, che sarà diretto da Fabrizio Pacella della sezione Aia di Roma2.



Su richiesta dei due club, il fischio d'inizio è stato posticipato alle ore 15.



Gialloblù penultimi in graduatoria generale con quattro punti all'attivo: una classifica che da un lato impone una decisa inversione di rotta per tenere a debita distanza la zona calda, ma dall'altro non rende comunque giustizia alle prestazioni finora offerte dai ragazzi di Campana, in più circostanze costretti a raccogliere meno di quanto - ai punti almeno - avrebbero meritato.

